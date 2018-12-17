В кинотеатре «Победа» прошел предпремьерный показ фильма «Елки последние»

На него пришло более 800 человек.

14 декабря в кинотеатре «Победа» состоялась премьера новой (и финальной, по заверению создателей) части новогоднего кино-сериала Тимура Бекмамбетова «Ёлки», сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Встретиться со знакомыми героями, лично познакомиться с одним из актёров фильма — Даниилом Вахрушевым и отрепетировать наступление 2019 года пришло более 800 человек.

— На всех афишах и во всех залах исключительно «Ёлки», а в наряженном фойе «Победы» радостная музыка в исполнении Jager Band, лыжно-сноубордические фотозоны и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой, предлагающие отправить фирменные открытки с поздравлениями своим друзьям и близким. В нашем почтовом ящике за вечер оказалось несколько сотен писем, мы уже наклеиваем марки и отправляем их по указанным адресам. Словом, праздник удался и это лишь начало! — рассказали в пресс-службе.

В прокате «Ёлки последние» с 27 декабря. Возраст 6+

Фото: пресс-служба кинотеатра