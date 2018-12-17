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Депутаты приняли закон о выделении земли застройщикам за расселение из ветхого жилья

Ранее расселение велось только за счет федерального бюджета, и новый законопроект направлен на ускорение решения проблемы в регионе.
  • 17/12/2018, 17:14
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Сегодня, 17 декабря, на 36-й сессии шестого созыва депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в двух чтениях законопроект, который предусматривает выделение земли без торгов тем застройщикам, которые обязуются выделять квартиры муниципалитету для расселения ветхого и аварийного жилого фонда, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Законопроект «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» в ходе сессии депутаты приняли сразу в двух чтениях.

— На сегодняшний день закон о масштабных инвестиционных проектах в части строительства жилого фонда призван решать проблемы «обманутых дольщиков» путем завершения строительства проблемных объектов и предоставления части построенного жилья пострадавшим гражданам, — отметил на сессии Иван Шмидт, министр строительства Новосибирской области. — В течение последних трех лет закон работает успешно, является действенным инструментом. Однако, на территории Новосибирской области остро стоит еще одна проблема — по сносу и расселению ветхого и аварийного жилья. Цель этого законопроекта решить данную проблему.

Отмечается. что обязательных условий предусмотрено два: застройщик обязан вести комплексную застройку и вводить в эксплуатацию не менее 10 тысяч квадратных метров жилья; не менее 6 процентов из построенного жилья застройщик должен передать властям для расселения ветхого и аварийного жилья. Кроме того, по словам Ивана Шмидта, инициатор проекта, то есть, застройщик, может передавать уже имеющиеся у него жилые помещения.

— Такой подход позволит сократить сроки решения проблемы, — считает министр строительства регионального правительства.

Иван Шмидт попросил депутатов Законодательного собрания Новосибирской области принять законопроект сразу в двух чтениях, что они и сделали.

— Средний застройщик, ведущий комплексную застройку, в год сдает не менее 45-50 тысяч квадратных метров жилья, — привел примеры журналистам Евгений Покровский, председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. — Вот и посчитайте, сколько квадратных метров жилья будет предоставлено застройщиком для расселения ветхого и аварийного жилья. Считаю, что это обоюдовыгодный закон: и для застройщиков, и для властных структур, прежде всего, городских. Поэтому мы сегодня заинтересованы, чтобы этот закон был принят в двух чтениях и начал действовать с 1 января 2019 года.

Законодатель добавил, что законопроект «исключает возможность получения земель без конкурса при точечной застройке». Евгений Покровский выразил уверенность, что заинтересованные в решении проблем переселенцев из ветхого и аварийного жилья «застройщики найдутся». По словам парламентария, ранее расселение из ветхого фонда велось только за счет федерального бюджета, и новый законопроект направлен на ускорение решения проблемы в нашем регионе.

Фото: баз- Юлия Данилова, др- пресс-служба Заксобрания области

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