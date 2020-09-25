В комитетах заксобрания перетасовали председателей

В рамках седьмой сессии регионального парламента прошли первые заседания комитетов, в ходе которых были выдвинуты кандидаты на должности председателей. На должность главы бюджетного комитета был предложен Федор Николаев (в шестом созыве возглавлял транспортный комитет, аффилирован с АО «Новосибирскавтодор»), аграрный комитет возглавил Александр Терепа (комитет по законодательству, возглавляет пенсионный фонд Новосибирской области), комитет по транспорту — Майис Мамедов (строительный комитет, основной собственник ГК «Первый строительный фонд»), строительный комитет — Александр Морозов (комитет по бюджету, аффилирован с ЗАО «Коченевская птицефабрика»), комитет по законодательству – Олег Подойма (аграрный комитет, аффилирован с агрохолдингом ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская»). В комитетах по культуре и соцполитике председатели не изменились. Их, как и в шестом созыве возглавили, Вениамин Пак (основатель спортивного клуба «Успех», фонда «Общее дело») и Игорь Гришунин (до избрания в заксобрания работал в правоохранительных органах) соответственно.

— Мы еще раз показали уровень нашего законодательного собрания потому что на такие шаги при каких-то политических баталиях и не понимании между законодательной и исполнительной властью, пойти не возможно, — заявил во время пресс-подхода спикер заксобрания Андрей Шимкив. — Думаю, что это серьезный шаг, который принесет бОльшую работоспособность региональному парламенту и комитетам, придаст новый импульс развитию комитетов, законотворческой деятельности и будет влиять на профессиональные решения и совместную работу с профильными министерствами правительства.

Шимкив заявил, что он и губернатор присутствовали на заседаниях комитетов и показали депутатам, что поддерживают это решение. Во всех комитетах депутаты проголосовали за назначения единогласно.

— У меня ощущение, что так как было раньше работало не правильно. Это приносило плоды, но было не правильно, — добавил Шимкив.

Губернатор Андрей Травников пояснил, что Андрей Шимкив вышел на него с инициативой о новой ротации председателей комитетов. В основу его заложен принцип, чтобы комитеты возглавляли не представители отраслей.

— Сегодня я уже отмечал, что Андрей Иванович последовательно продвигает идею, что заксобрание рабочий орган, а не площадка для преследования узкополитических или узкоотраслевых интересов. Такое распределение председателей комитетов это подтверждает, — прокомментировал Травников. — Не знаю, есть ли подобный опыт в других региональных парламентах страны, но системно и декларативно только заксобрание Новосибирской области пошло на этот шаг. Это еще раз подтверждает большой авторитет нашего регионального парламента, и его настрой на полноценную, ответственную работу. Я бы хотел поблагодарить Андрея Шимкива за смелый и серьезный шаг. Не так просто было изменить традиции, сложившиеся в предыдущих созывах. По этому поводу были волнения, консультации и споры, но депутатский корпус седьмого созыва полностью пришел к пониманию, что так должно быть и поддержали это решение.

Все кандидатуры были согласованы на сессии.

Руководителей комиссий на сессии не озвучивали. Напомним, в седьмом созыве их количество увеличилось за счет создания комиссии по экологии. По разговорам в кулуарах на то чтобы ее возглавить претендуют Дмитрий Козловский (зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ в шестом созыве) и Владимир Лапин (экс-сенатор Новосибирской области от регионального парламента). По словам Андрея Шимкива, среди депутатов много желающих войти в комиссию — до 20 человек. Она будет рассматривать возникающие по теме вопросы, выносить их на аграрный комитет, а потом выходить с ними на сессию.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru