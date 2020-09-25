Новосибирская область вошла в число регионов, которым федеральный центр поможет с выплатами на третьего ребёнка

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребёнка. Документ размещен на сайте Правительства РФ.

Всего в списке 76 территорий.

— На помощь федерального центра вправе рассчитывать субъекты, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2. Кроме того, в перечень включаются территории, входящие в состав Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, независимо от того, соответствуют они критериям или нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости.

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