В краеведческом музее откроется выставка «OPENBIO.ART»

13 октября в главном здании Краеведческого музея открывается выставка «OPENBIO.ART».

Наука – это поле профессиональной деятельности экстра-специалистов, посвятивших годы исследованию глубинных процессов и закономерностей. Часто результаты научной деятельности не понятны широкому кругу зрителей, так как требуют специальной подготовки и образования. Но нам кажется очень важным напоминать, что именно благодаря достижениям науки мы имеем технологии, инструменты и глубокие знания об окружающем мире и самих себе. Поэтому мы ищем новые пути популяризации науки, одним из которых является искусство.

Выставочный проект OPENBIO.ART сочетает в себе науку и искусство: погружает в многообразие смыслов биологической и социальной жизни, раскрывает процессы трансформации и поднимает вечные вопросы о смыслах и мироустройстве.

На выставке представлены фотографии, видеоматериалы и экспонаты, рассказывающие о достижениях современных молодых сибирских ученых. Посетители выставки в доступной форме смогут познакомиться с новейшими разработками, погрузиться в мир экспериментов и открытий.

Отдельной частью проекта является биомузыка. Композитор Андрей Молчанов создал уникальную музыкальную композицию на основе звукового образца расшифровки радужки глаз Юлии Линюшиной – основателя OpenBio. Композиция представлена в исполнении кафедры духовых и ударных инструментов Новосибирской государственной консерватории им М.И. Глинки.

Проект подготовлен Российским форумом биотехнологий – Площадка открытых коммуникаций OpenBio, Новосибирским краеведческим музеем, Новосибирской государственной консерваторией им М.И. Глинки.

Без возрастных ограничений