Врачи спасли пятимесячную малышку с редким пороком сердца в Новосибирске

В Центре Мешалкина спасли малышку с врожденной коронарной недостаточностью (нарушение работы коронарных артерий, питающих кислородом сердечную мышцу). Хирурги восстановили нормальную анатомию и функцию сердца. Об этом сообщает Центр Мешалкина.

Заболевание распространено среди людей старше 50 лет и является предшественником инфаркта миокарда. Однако в редчайших случаях это явление развивается и у младенцев, родившихся со специфическим пороком сердца.

— Это редкий порок, он встречается у 3–5 младенцев на 100 000 новорожденных и является главной причиной детских инфарктов, — отмечает Илья Сойнов, врач — сердечно-сосудистый хирург НМИЦ Мешалкина.

Он добавил, что 90 % таких детей погибают в течение первого года жизни.

Малышку доставили в клинику и выявили признаки коронарной недостаточности и уже на томографии врачи подтвердили диагноз.

— Спасти ребенка могла только срочная реконструктивная операция на сердце, — отметили в сообщении.

Однако накануне у малышке тест на COVID-19 оказался положительный, а также проявились клинические проявления инфекции. Ребенка экстренно прооперировали — по жизненным показаниям в связи с крайне тяжелым состоянием.

Операцию проводили в условиях искусственного кровообращения с охлаждением ребенка для лучшей защиты сердца и других внутренних органов. На этапе планирования операции было ясно, что собственной длины сосуда не хватает для пересадки.

— Для решения проблемы выкроили участок ствола легочной артерии вместе с неправильно расположенной левой коронарной артерией и, сшив его стенки, сформировали трубочку, которую и соединили с аортой, — говорится в сообщении.

В течение месяца после операции врачи отметили улучшение состояние малышки.

— Пример этой малышки вдохновляет: у нее все получилось, она справилась, несмотря на сложный послеоперационный период на фоне течения коронавирусной инфекции. В течение 14 дней ребенок оставался под наблюдением наших реаниматологов, проделавших огромную работу для восстановления организма девочки. Затем она была отправлена на реабилитацию в родной город, — отметил Сойнов.

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