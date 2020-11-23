В Кузбассе отменили дистанционное обучение

С 23 ноября в Кемеровской области отменяется дистанционное обучение в школах. Распоряжение о снятии ограничений подписал губернатор Кузбасса 19 ноября.

Согласно распоряжению губернатора, школы смогут работать в штатном режиме при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. За парты вернулись ученики с первого по одиннадцатый классы.

Организации дополнительного образования также могут проводить занятия с 23 ноября, однако количество учащихся в группе не должно превышать 10 человек.

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