Андрей Травников: Ситуация с коронавирусом и ОРВИ в регионе стала немного легче

— Учреждения здравоохранения области продолжают работать в режиме повышенной готовности. За неделю служба скорой помощи совершила 16319 выездов к пациентам — на 1000 меньше, чем на предыдущей неделе, — сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — На минувшей неделе мы начали выдавать лекарства пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении. Все медицинские учреждения области получили первую партию препаратов — с пятницы они выдаются.

По его словам, с начала пандемии в регионе зарегистрирован 21431 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирус», с выздоровлением нарастающим итогом выписаны 17329 человек, проведены 880223 исследования. Кроме того, по данным Минздрава и Роспотребнадзора, за последнюю неделю в регионе наблюдалась тенденция к уменьшению фиксации заболевания ОРВИ — 25194 случая. Ни одного случая гриппа в регионе пока не выявлено.

— Групповой и вспышечной заболеваемости коронавирусом в организованных коллективах на минувшей неделе не зарегистрировано. Показатель заболеваемости в региона составляет 765 человек на 100 тысяч населения. По Новосибирску коэффициент распространения коронавирусной инфекции незначительно, но уменьшился, — сообщил руководитель управления Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов. — Изменилась структура заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю преобладающей идет симптоматика ОРВИ. Внебольничная пневмония у нас ушла на второе место. Незначительно, но меньше стало тяжелых случаев течения заболевания. Ситуация под контролем, все необходимые мероприятия проводятся.

По данным областного Министерства образования, на контроле ведомства находятся 192 заболевших ковидом в школах — 73 обучающихся и 109 взрослых. Если сравнивать с прошлой неделей, то чуть-чуть снизилось количество заболевших (-3 взрослых). На карантине два класса — в Бердске и Новосибирске. В дошкольных образовательных организациях 120 заболевших — 33 детей и 87 взрослых. На карантин закрыты 28 групп.

— Мы также отмечаем небольшое снижение заболеваемости по ОРВИ — по детям и взрослым, — говорит министр образования региона Сергей Федорчук.

По ОРВИ полностью приостановлена деятельность малокомплексного детского сада в Кочковском районе, частично в 51 дошкольной организации — карантин введен в 60 группах.

— Ситуация с коронавирусом и ОРВИ в регионе стала немного легче. Но расслабляться нельзя, она по-прежнему тяжелая, и система здравоохранения области работает в режиме почти максимальной мобилизации, — резюмировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Каждый год любой руководитель с напряжением ожидает начала новогодних каникул. Для нас в этом году это особое беспокойство. Просьба: приготовить предложения. Завтра после оперативного штаба по коронавирусу будем обсуждать, в каком режиме будем проходить новогодние каникулы и начало 2021 года.

Кстати, по данным мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в МУП «Новосибирская аптечная сеть» находится 126 тысяч упаковок препаратов группы парацетамол, 57 тысяч упаковок антибиотиков и 10 тысяч противовирусных.

Фото пресс-службы правительства