В левобережье Новосибирска начинает работу травмоцентр I уровня

Новый долгожданный объект — операционно-реанимационный корпус Городской клинической больницы №34 — начал работать в Новосибирской области. Уже на этой неделе тут станут принимать пациентов.

«Тридцатьчетвёрка» – ключевое лечебное учреждение левобережья Новосибирска, обслуживает порядка 500 тысяч жителей областного центра. Ввод нового операционно-реанимационного корпуса больницы, оснащённого самым современным оборудованием, полностью обеспеченного персоналом, – важное событие для системы здравоохранения Новосибирска.

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, до ввода в эксплуатацию этого корпуса, в больнице были и травматологические, и нейрохирургическое, и хирургическое отделения. Но не было компетенций, которые позволяли оказывать современную помощь пациентам, пострадавшим в автодорожных авариях, получивших повреждения, связанные с кататравмой.

Сами врачи и медсестры уже высоко оценили и новые помещения, и новое современное оборудование, на котором предстоит работать.

Так, в отделении гемодиализа появились аппараты, которые позволяют реагировать на экстренные случаи, оперативно подбирая параметры под каждого пациента. Используются более современные бикарбонатные растворы, а их приготовление и подача автоматизированы. Технически процедура стала для врачей проще, а для пациентов — безопаснее, говорят медики.

В рентген-отделении, сообщил главный врач ГКБ №34 Ярослав Фролов, установлен самый современный рентген-аппарат на три рабочих места, а также три передвижные установки, которые позволяют непосредственно и в операционной, и в реанимации, и в палатах проводить обследования; установлен и дентальный компьютерный томограф, который позволят работать с пациентами с травмами челюстей, делать обзорные снимки. Всего в новом корпусе 2450 единиц оборудования.