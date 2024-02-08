«Ровно и спокойно»: глава Союза отцов высказался о петиции против общественников в Новосибирске

Опубликованную в интернете петицию с требованием закрыть в Новосибирске «Союз отцов» Сергей Майоров назвал «ответкой» на проверку Nebar после скандала.

— К петиции отношусь ровно и спокойно. Считаю, что это показатель нашей работы: ее видно и заметно. Конечно, Nebar не понравилось, что они попали в поле зрения правоохранителей со своими вечеринками с развратом на барной стойке. Их начали проверять, а они решили так ответить, — пояснил Infopro54 Сергей Майоров.

По словам собеседника, автор обращения — житель Ленинградской области и к Новосибирску не имеет отношения.

— Говорить о том, что петицию написали новосибирцы — некорректно. Пользователь с ником limonad 155 является жителем Санкт-Петербурга. Откуда родом, собственно, и сам Nebar, — заявил общественник.

Напомним, ночное заведение Nebar оказалось в центре скандала после опубликованного в соцсетях видео. На кадрах один из сотрудников занимается сексом с обнаженной женщиной на барной стойке. Региональное отделение Союза отцов обратились с жалобой на происходящий в ночном клубе разврат в прокуратуру. Пока в заведении проходят проверки, в интернете появилась петиция с требованием закрыть региональное отделение Союза отцов в Новосибирске. Автор жалобы обвинил общественников в доносах.

Ранее редакция сообщала о том, что вместо крепких напитков и изысканных закусок в Nebar решили продавать родниковую воду и хлеб.