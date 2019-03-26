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В магазинах ИКЕА появилась коллекция для домашних животных

  • 26/03/2019, 15:58
Все товары и аксессуары разработаны с учетом потребностей животных.

товары и аксессуары для собак и кошек из коллекции ЛУРВИГВ магазинах ИКЕА в России появились товары и аксессуары для собак и кошек из коллекции ЛУРВИГ (в переводе со шведского – «мохнатый»), сообщили в пресс-службе компании.

Компания ИКЕА разработала продуктовый ряд для их сна, приема пищи, игр и прогулок. В создании коллекции принимали участие испанский дизайнер Инма Бермундес и профессиональный ветеринар Барбара Шафер, которая помогала адаптировать продукцию под нужды питомцев.

В компании рассказали, что уже сейчас товары и аксессуары для четвероногих домашних любимцев из коллекции ЛУРВИГ можно найти в магазинах ИКЕА Теплый стан и Белая Дача в Москве, ИКЕА Дыбенко в Санкт-Петербурге и в магазинах в Казани и Омске. В начале апреля коллекция появится во всех магазинах ИКЕА в России и онлайн.

Отмечается, что ассортимент коллекции ЛУРВИГ в России появится в два этапа: в начале апреля в магазинах ИКЕА можно будет найти специальные миски для еды, подушки для сна, когтеточки и первые домики, в июне – больше домиков и кроватки, сумки-переноски для животных, лотки, поводки и ошейники.

Все товары и аксессуары разработаны с учетом потребностей животных. Например, во время еды животное не сможет сдвинуть миску ЛУРВИГ, поскольку ее основание сделано из нескользящего покрытия. Дизайнеры также предусмотрели возможность легкого ухода за товарами: к подушкам для сна не прилипает шерсть, а при необходимости постирать их  можно в стиральных машинках.

Фото: предоставлено пресс-службой ИКЕА

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