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Новосибирцы стали чаще обращаться за дистанционными медицинскими консультациями

  • 26/03/2019, 15:51
Специалисты «Росгосстраха» проанализировали данные по дистанционным медицинским консультациям клиентов компании за 2018 год.

Телемедицина«Росгосстрах» стал предлагать своим клиентам дистанционную медицинскую помощь с апреля прошлого года — всего через три месяца после вступления в силу закона, дающего юридические основания для оказания такого рода услуг.

— В качестве провайдера была выбрана медицинская компания «Доктор рядом», — говорит руководитель Блока медицинского страхования «Росгосстраха» Галина Таланова. — Количество обращений клиентов «Росгосстраха» за медицинскими консультациями ежемесячно удваивалось, достигнув пика в декабре 2018 года.

Отмечается, что почти половина пользователей услуг телемедицины — люди в возрасте от 27 до 37 лет.

— Изначально мужчины отнеслись к новой возможности более консервативно, и с апреля по июль дистанционно за медицинской помощью обращались редко. Но уже в августе около 37% телефонных звонков поступило от мужчин. В среднем же, на женщин приходится около 80% обращений, при этом около 12% звонков связаны с вопросами здоровья детей в возрасте до 4 лет, — говорят специалисты.

Исследование показало, что более 70% консультаций ожидаемо приходится на регионы.

— Наибольшее число звонков — около 37% — поступило от жителей Центрального федерального округа, причем, четверть всех обращений были зафиксированы из Рязанской области. Далее идет Приволжский федеральный округ, где порядка 40% звонков поступило от жителей Кировской области и Республики Мордовия, и замыкают ТОП-4 списка по спросу на дистанционные консультации Северо-Западный и Сибирский федеральные округа — оттуда поступило по 12% звонков, — рассказали в компании.

Причем, в СФО процент звонков распределился следующим образом: 35% —- Кемеровская область, 23% — Иркутская, 15% — Новосибирская. Последней в списке сибирских регионов стала Красноярская область, на которую пришлось чуть более 2% обращений за дистанционными медицинскими консультациями.

Отмечается, что 63% телефонных звонков поступило к врачам общей практики; 37% — к профильным специалистам, причем наиболее востребованными из «взрослых» врачей оказались неврологи. Далее по спросу идут гинекологи, гастроэнтерологи, дерматологи, эндокринологи, отоларингологи, урологи и травматологи-ортопеды.

— По закону о телемедицине, при первичной дистанционной консультации врач не имеет права поставить пациенту диагноз и назначить лечение — рассказывает руководитель Блока медицинского страхования «Росгосстраха». — Задача врача — дать застрахованному максимум необходимой информации, а в экстренных ситуациях — и это очень важно! — объяснить важность срочного обращения к врачу, рекомендовать необходимые действия до приезда бригады скорой помощи. Было несколько случаев, когда, оценив состояние больного, врачи рекомендовали незамедлительно вызвать скорую помощь. В 65% случаев врачи компании «Доктор рядом» после консультации по своей инициативе перезванивали пациентам, чтобы узнать о самочувствии. Удобство дистанционного общения с врачом клиенты «Росгосстраха» особенно оценили  в период подъема порога эпидемической заболеваемости.

Примечательно, что с полисом «Росгосстраха» обращаться к врачу за консультацией можно не только по видеосвязи, но с помощью чата или по телефону. По словам Галины Талановой, для многих клиентов обсуждение таким способом деликатных вопросов, касающихся здоровья, оказалось более комфортным.

— Консультация с врачом удаленно — это более эффективный и ответственный способ заботы о своем здоровье, чем попытки самостоятельно поставить диагноз и самолечение, так как ее проводят квалифицированные врачи, обладающие практическим опытом и медицинскими знаниями, — говорит главный телемедицинский врач медицинской компании «Доктор рядом» Ольга Дубровина. — При этом по степени доступности этот сервис очень близок к информации в интернете, так как телемедицинский врач отвечает на обращение пациента круглосуточно и в течение трех минут после вызова.

С этим мнением согласна и Галина Таланова. По ее словам, дистанционная консультация с квалифицированным специалистом позволяет пациентам не совершать ошибок, занимаясь самолечением. При этом врачи, обладая медицинской квалификацией, несут ответственность за рекомендации, переданные пациентам в рамках таких консультаций.

Фото: пресс-служба компании

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