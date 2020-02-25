В магазинах «Обуви России» появится чешская посуда Богемия

Поставщик европейских товаров для дома компания «Грандлюкс» и группа компаний «Обувь России» начали сотрудничать по поставкам товара в магазины группы, сообщили в пресс-службе компании «Обувь России». «Грандлюкс» отгрузила первую партию на основной склад «Обуви России» в Новосибирске и на региональный склад в Екатеринбурге. Товары уже появились в продаже в некоторых розничных магазинах компании в таких городах, как Барнаул, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и др. «Обувь России» расширяет сотрудничество с новыми поставщиками в рамках развития торговой платформы «Продаем», переформатирования магазинов и запуска собственного онлайн-маркетплейса.

— Бренд «Грандлюкс» давно зарекомендовал себя на рынке качественной посуды и аксессуаров из Европы. Посуда от чешских, итальянских, немецких и других производителей — это признак хорошего вкуса и качества, поэтому мы рады предложить нашим покупателям новый ассортимент. — комментирует руководитель отдела сопутствующих товаров ГК «Обувь России» Ольга Данилова. — В наших магазинах, а также на онлайн-площадке westfalika.ru будет представлена не только посуда, но и осветительные приборы, интерьерные аксессуары, в дальнейшем линейка товаров будет расширяться.

Ольга Данилова подчеркнула, что весь предложенный ассортимент можно будет приобрести с рассрочкой платежа.

— Мы рассматриваем начало сотрудничества с «Обувью России» как перспективное направление в развитии каналов сбыта в смежных (непрофильных) федеральных сетях. Поскольку мы уже имеем опыт такой работы и видим результат, уверены, что среднеценовой fashion-сегмент, на который ориентируется «Обувь России», также покажет отличные продажи, — комментирует директор группы компаний «Grand-lux» Камал Джафаров. — Кроме того, в ассортименте магазинов компании уже представлены товары категории Home, а это значит, что покупатель подготовлен к такому товару и должен воспринять расширение линейки позитивно.

Компания «Грандлюкс» представлена на российском рынке с 1999 года. Товары «Грандлюкс» сейчас продаются не только в профильных розничных сетях, но и на площадках партнеров из других сегментов, среди них: Х5 Retail Group, Магнит, Татнефть, Familia, а также онлайн-ритейлеры Ozon и Wildberries. Категории товаров, которые будут представлены в магазинах «Обуви России»: столовый и чайно-кофейный фарфор, в том числе жаропрочный фарфор (Чехия); питьевое стекло (Чехия, Словакия), хрустальное стекло (Италия), предметы интерьера, текстиль, посуда для приготовления.

Фото предоставлено пресс-службой компании