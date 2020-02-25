В 2020 году «Кузина» запустит программу лояльности

Каждый третий новосибирец покупает торты в Kuzina. Такие результаты показало исследование Nielsen, которое аналитики провели с целью выявления сильных и слабых сторон компании с точки зрения ее потребителей, сообщили в пресс-службе компании. Оценка рынка кондитерских в Новосибирске, анализ конкурентной среды и масштабный опрос населения позволят «Кузине» скорректировать дальнейшую стратегию развития, улучшить показатели спроса и лояльности гостей, увеличить число постоянных клиентов.

— Полученные в ходе исследований результаты говорят о том, что «Кузину» в Новосибирске знают и любят. Это самый узнаваемый кондитерский бренд в городе, который знают почти 9 из 10 покупателей тортов. Даже те, кто ни разу не был гостем сети, называют ее в числе первых, когда речь заходит о кондитерских, а также планируют непременно ее посетить. Среди критериев, по которым новосибирцы отдают предпочтение «Кузине», первые три позиции – это высокое качество продукции, удобство расположения и предыдущий опыт, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что у сети также один их самых высоких процентов конверсии гостей из однажды пробовавших в постоянных посетителей. На фоне конкурентов «Кузина» лидирует по индексу капитала марки. Это означает, что многие ее покупатели готовы добираться до кондитерской, даже если она не является ближайшей торговой точкой и приобретать товар по более высокой цене.

В компании подчеркнули, что анализ рынка показал и пути дальнейшего развития. Так, по итогам опроса, большая часть любителей сладкого отправляется за покупками в супермаркет. Для «Кузины» это отличный способ увеличить продажи через развитие оптовых поставок кондитерских изделий собственного производства в местные продовольственные магазины.

С учетом полученных результатов компания берет курс на развитие всевозможных вспомогательных сервисов и дальнейшее расширение ассортимента. В 2020 г. «Кузина» запустит программу лояльности.

Фото предоставлено пресс-службой компании