В марте цены на промтовары в регионе в среднем практически не изменились

В марте 2020 года по сравнению с февралем 2020 года цены производителей промышленных товаров в среднем не изменились (по сравнению с декабрем предыдущего года – снизились на 1,2%), сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в добыче полезных ископаемых цены стали ниже в среднем на 3,7%, в том числе на сырую нефть – на 11,5%, обогащенные уголь и антрацит – на 8,9%, антрацит – на 2,8%. Подорожали природный дробленый камень – на 6,2%, строительные пески – на 4,9%.

В обрабатывающих производствах в среднем цены повысились на 0,5%, в том числе в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки на культиваторы – на 8,6%, холодильное оборудование – на 8,3%, дисковые бороны – на 7,2%, в прочей неметаллической минеральной продукции на искусственный графит, коллоидный или полуколлоидный графит, продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов – на 10,6%, бутылки, банки, флаконы и прочую тару из стекла, кроме ампул, пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла – на 3%, в металлургическом производстве на необработанное олово – на 6,1%, стальные трубы некруглого сечения – на 1,7%. Снижение цен отмечено в производстве текстильных изделий на стеганые одеяла – на 3,9%, нетканые материалы, кроме ватинов – на 1,4%. В производстве пищевых продуктов наибольшее повышение цен произошло на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур – на 9,2%, рыбное мороженое филе – на 7,9%, полукопченые мясные колбасы (колбаски) – на 6,3%. Снизились цены на пшеничную муку – на 4%, майонезы – на 3,5%, кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные изделия – на 2,6%, продукты из мяса и мяса птицы – на 2%.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха тарифы стали выше в среднем на 0,2%) за счет их повышения на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей (кроме населения) по свободным ценам – на 2,6%.

В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тарифы не изменились.

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