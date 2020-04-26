Среднемесячная зарплата в регионе выросла до 38 463 рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – феврале 2020 года составила 40 319 рублей, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия (40 339 руб), Красноярском крае (48 750 руб), Иркутской (45 163 руб), Томской (43 164 руб) и Кемеровской областях (41 147 руб), что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

В Новосибирской области средняя номинальная начисленная зарплата составила 38 463 рубля рублей (что на 400 рублей больше, чем в прошлом месяце).

Самые большие зарплаты у работников в области финансовой и страховой сферы (70 008 руб), а также в сфере информации и связи (64 142 руб). Самые маленькие зарплаты, по-прежнему, у работников гостиниц и общественного питания, а также работников сельского и лесного хозяйства. Там средние зарплаты 23 393 руб. и 25 185 руб соответственно.

Фото: pixabay.com, автор- Maria_Domnina