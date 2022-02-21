В марте россиян ждет шестидневная рабочая неделя

— В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота), — отметила Нечаева в беседе с агентством «РИА Новости»

Эксперт уточнила, что шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. После этого россиян ждут три дня отдыха — с 6 по 8 марта — в честь Международного женского дня.

Кроме того, эксперт добавила, что в предпраздничный вторник, 22 февраля, рабочий день сократится на час. А в среду, 23 февраля, россиян и вовсе ждет выходной, согласно производственному календарю, в честь Дня защитника Отечества.