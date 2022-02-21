Избран новый глава Доволенского района

Про итогам сессии Доволенского районного совета главой района утвержден Богдан Луцкий. За его кандидатуру единогласно проголосовали 30 депутатов райсовета Об этом губернатор области Андрей Травников объявил в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

— Ранее новый глава Доволенского района возглавлял рабочий посёлок Краснозерское, —объявил губернатор. — И вот теперь решил продолжить трудовую деятельность в Доволенском районе.

Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Доволенского района подавали 3 кандидата: Богдан Луцкий, Виталий Насонов, Андрей Терентьев. В результате конкурсного отбора после тестирования и собеседования из трех претендентов комиссией были представлены депутатам двое — Луцкий Богдан и Терентьев Андрей.