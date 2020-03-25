В марте возобновлён экспорт пшеницы из Новосибирской области в Монголию

В марте 2020 года инспекторами управления Россельхознадзора по Новосибирской области оформлено 96 фитосанитарных сертификатов для экспорта пшеницы в Монголию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что последние отправки партий пшеницы в Монголию состоялись в 2018 году, общий объем которых составил 56 439,8 тонн. Перед оформлением по всем партиям был проведен досмотр, отобраны необходимые образцы с целью установления фитосанитарного состояния и соответствия показателей качества и безопасности.

По результатам экспертиз в новосибирской лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ карантинные организмы в пшенице не выявлены. Экспортерам были выданы фитосанитарные сертификаты для отправки железнодорожным транспортом пшеницы общим весом 7 015 тонн.

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