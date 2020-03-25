Аграрии региона вложили в сельхозтехнику более миллиарда рублей

Аграрии Новосибирской области вдвое активнее, чем в прошлом году, пополняют парк сельскохозяйственной техники. Сумма вложенных с начала 2020 года в техническое переоснащение средств уже превысила миллиард: 1002,55 млн рублей, сообщили в региональном минсельхозе.

Отмечается, что приобретено 234 единицы техники и оборудования, в том числе 52 трактора и 14 комбайнов. Всего в 2020 году хозяйства региона планируют закупить не менее 953 единиц техники и оборудования на 4,8 млрд рублей.

В 2019 году, ставшем рекордным для Новосибирской области по темпам обновления технического парка сельхозпроизводства – за год аграрии приобрели 1833 единицы техники на 5,4 млрд рублей, на аналогичные даты в марте, тем не менее, было закуплено лишь 128 единиц техники и потрачено 519 млн рублей.

По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, в 2020 году накопление сельхозпроизводителями региона материально-технических ресурсов в преддверии посевной кампании, в том числе закупка техники, идет темпами в два-три раза превышающими уровень прошлого года.

Такой значительный рост министр объяснил, как улучшением финансово-экономического состояния самих сельхозпроизводителей, так и расширением мер государственной поддержки.

— Ежегодно порядка миллиарда рублей из областного бюджета мы направляем на компенсацию затрат сельхозпроизводителей на приобретение новой техники и оборудования. Считаю, что это самое эффективное и самое инновационное направление государственной поддержки, — подчеркнул министр.

Напомним, что в 2019 году существенно увеличены суммы компенсации: до 5 млн. рублей на единицу приобретенной техники и оборудования (ранее было 3 млн. рублей), кроме того, введена поддержка при приобретении доильных установок — до 10 млн. рублей. Господдержка на машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна, зерносушилки предусмотрена, независимо от группы субъектов господдержки, в размере 50% из расчета отпускной цены завода-изготовителя, в сумме до 6 млн. рублей на единицу.

Фото: pixabay.com, автор- Zonc_Photos