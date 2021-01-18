В мэрии заявили о восстановлении системы навигации общественного транспорта

По информации МКУ «ЦУГАЭТ», весь общественный транспорт, выходящий на городские маршруты Новосибирска, работает на обновленных навигационных блоках. Информация о передвижениях транспортных средств отражается в Интернете, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— В Новосибирске подавляющее большинство перевозчиков, владельцев транспортных средств городского типа большой вместимости, с 2008 года заключен договор на техническое обслуживание бортовых терминалов с ООО «СТаТТ-Сервис». С начала января 2021 года навигационная информация с таких бортовых терминалов, установленных на пассажирском транспорте, перестала поступать в систему. 1 и 2 января специалисты МКУ «ЦУГАЭТ» оперативно провели тестирование оборудования навигационных систем. Причиной массового сбоя в передаче данных о передвижении подвижного состава на линии стал отказ алгоритма бортового навигационного терминала, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для решения данной проблемы заводом-изготовителем было разработано программное обеспечение для перепрошивки навигационных блоков.

— С 6 января специалисты начали массовую замену прошивки на всех вышедших из строя терминалах подвижного состава пассажирского транспорта. В общей сложности за период с 6 по 15 января 2021 года такие работы были проведены на 1253 терминалах, установленных в транспортных средствах перевозчиков. Это позволило полностью восстановить привычный для горожан сервис — информирование о передвижении средств общественного транспорта по территории Новосибирска, — заверили в мэрии Новосибирска.

На пресс-конференции 11 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что сбой в работе операционной не сказался на режиме работы городского транспорта. Речь шла только о навигации, опции, которая позволяет отслеживать, где находится транспорт. Он также сообщал, что через пару дней – неделю ситуация будет исправлена и система заработает в полном объеме.