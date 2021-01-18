В Новосибирске скончался актер театра «Красный факел» Григорий Шустер

— С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации, актер Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел» Григорий Александрович Шустер, — говорится в сообщении театра.

Григорий Александрович Шустер окончил Новосибирское театральное училище в 1966 году, после чего пришел в Новосибирский ТЮЗ (ныне Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»), где сыграл более 200 ролей и по праву заслужил негласный титул «самого детского актера города»: его Карлсон стал настоящей легендой. В 1990 году Григорий Шустер вошел в труппу Новосибирского академического драматического театра «Красный факел».

Григорий Шустер любил работать с молодежью и, являясь педагогом дополнительного образования высшей категории, свое мастерство и опыт передавал, проводя занятия в театральных кружках города, Творческой студии Константина Хабенского, Новосибирской государственной консерватории.

— Живая фантазия, воображение, подробное сценическое существование позволяли актеру даже небольшие роли делать яркими и запоминающимися, — рассказали в «Красном факеле».

За роль Василия Ивановича Базарова в спектакле «Отцы и сыновья» Б. Фрила актер был удостоен Новосибирской театральной премии «Парадиз» (вместе с партнершей по сцене – заслуженной артисткой РФ Валентиной Широниной).

В марте 2020 года Григорий Шустер отметил свой юбилей – 80 лет. А в конце года на торжественном собрании, посвященном 100-летию «Красного факела», ему была вручена Почетная грамота Союза театральных деятелей Российской Федерации «За большой вклад в развитие театрального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокий профессионализм».

В театре рассказали, что Григорий Шустер более двух недель находился в больнице в тяжелом состоянии и ушел из жизни поздно вечером 17 января 2021 года.

Редакция присоединяется к соболезнованиям всем родным и близким Григория Шустера.