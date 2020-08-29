В МФЦ на 30% вырос объем предоставленных услуг

Центры и офисы «Мои документы» (МФЦ) региона полностью возобновили все форматы предоставления государственных услуг после снятия ограничительных мер по коронавирусу. В результате в последующий месяц после снятия ограничений удалось увеличить количество принятых заявок на предоставление госуслуг более чем на 30%, сообщает пресс-служба правительства.

Как прокомментировали в министерстве экономического развития Новосибирской области, количество принятых заявлений в июле 2020 года составило более 138 тысяч, тогда как в апреле этот показатель составлял порядка 87 тысяч заявлений (почти на 37% меньше). Напомним, что с 6 апреля 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все центры и офисы «Мои Документы» Новосибирской области осуществляли прием и выдачу документов исключительно по предварительной записи. Возобновили свою работу в обычном режиме филиалы МФЦ в Новосибирской области с 25 июня.

Фото с сайта МФЦ Новосибирской области