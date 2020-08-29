Принципиальные особенности модульных кухонь

Все дело в том, что современные инженеры и проектировщики при постройке современных квартир, как правило, не отводят под кухни много место. Поэтому владельцам квартир приходится идти на разного рода ухищрения, чтобы на небольшой площади разместить достаточное количество удобной и функциональной мебели.

Кухня модульная купить недорого которую можно в интернет-магазине «Мебель-мебель», существенно отличается от обычного гарнитура. В чем же отличия таких гарнитуров?

Стандартный и привычный для многих кухонный гарнитур представляет собой набор мебели, куда входят напольные и навесные шкафы, объединенные единым стилевым решением. При этом напольные шкафы закрепляются единой столешницей, правда иногда предусматривается возможность встроить дополнительные блоки в случае необходимости. Гарнитур для кухни обязательно должен быть установлен согласно дизайну.

В отличие от обычного кухонного гарнитура модульная мебель кухни состоит из отдельно стоящих ящиков, которые можно расставлять по своему пожеланию.

Но это не единственное отличие, такой тип кухонной мебели имеет ряд отличительных особенностей:

возможность выбрать количество модулей;

возможность подобрать оптимальное цветовое решение, которое идеально впишется в созданный интерьер помещения;

всегда можно подогнать гарнитур под то место, которое было для него отведено;

можно создать мебель разного типа, в том числе и угловые модульные кухни.

Все модули делают в одном стиле, но при этом они могут быть различных цветовых оттенков, размеров и высоты. В таких гарнитурах типовой единицей являются блоки, которые можно расставлять по собственному желанию. При этом даже недорогая модульная кухня может стать настоящим украшением интерьера при правильной расстановке.

В интертнет-магазине «Мебель-мебель» представлен большой выбор моделей кухни модульной в Украине. Благодаря этому у потребителей есть возможность подобрать оптимальное решение для любого помещения кухни вне зависимости от его размеров и формы. В этом магазине всегда можно купить модульную кухню от ведущих отечественных и зарубежных производителей по довольно привлекательной цене.

Фото с сайта магазина «Мебель-мебель»