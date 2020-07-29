В Минобрнауки установили планку минимального количества баллов ЕГЭ для поступления в вуз

Министерство науки и высшего образования вынесло на обсуждение проект приказа о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в вузы на 2021/22 учебный год, сообщили в региональном минобразования. Отмечается, что после вступления приказа в силу вузы должны будут организовать прием абитуриентов, получивших на единых госэкзаменах баллы, не ниже установленных.

Министерством предлагаются следующие значения минимальных баллов: русский язык – 40; математика – 39; физика – 39 (сейчас 40 баллов); химия – 39; обществознание – 45 (сейчас 44 балла); история – 35 (в этом году- 42 балла); информатика и ИКТ – 44 (сейчас требуется 42 балла); иностранный язык – 30 (сейчас 40 баллов); литература – 40; биология – 39 (сейчас 42 балла); география – 40.

Отмечается, что баллы, прописанные в проекте приказа, — минимальные. Вузы имеют право самостоятельно повышать их для определенных направлений и специальностей.

Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов. Он находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 12 августа.

Фото: пресс-служба регионального минобразования