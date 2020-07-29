Маленькому Артему срочно нужны деньги на лекарство

У трехлетнего Артема Паршина муковисцидоз — генетическое заболевание, при котором поражаются преимущественно железы внешней секреции многих внутренних жизненно важных органов. Термин муковисцидоз заимствован из двух латинских слов: «mucus» — что означает слизь, и «viscidus» — то есть липкий. Данный термин в полной мере отражает сущность заболевания, так как именно вязкая, тягучая слизь оказывает самое неблагоприятное влияние на развитие органов.

— Артем родился в срок, без видимых патологий. Но первые же анализы показали страшный диагноз: муковисцидоз. Это генетическое заболевание, которое поражает практически все внутренние органы. Чаще и больше всего страдают легкие и пищеварительная система. Лечение мы начали сразу. Сын принимает ферменты, потому что поджелудочная железа не может переваривать пищу. В легких из-за болезни скапливается густая слизь, поэтому ежедневно мы делаем по пять ингаляций, но сына все равно периодически мучает кашель, — рассказывает мама Артема Татьяна Паршина.

По ее словам, заболевание прогрессирует.

— В год у Артема в легких поселилась синегнойная палочка. Эта бактерия губительна и смертельно опасна, она разрушает легкие. Для ее уничтожения сыну жизненно необходим колистин – только этот препарат для него эффективен, другие антибиотики не действуют, — говорит Татьяна.

Пульмонолог городской детская клиническая больница скорой медицинской помощи (Новосибирск) Юлия Кондакова подчеркнула, что Артему необходимо лекарство для ежедневных ингаляций.

— Для лечения инфекций дыхательных путей Артему жизненно необходимы ежедневные ингаляции с лекарством колистин – сильным антибиотиком и единственным препаратом, который справляется с синегнойной палочкой и способен стабилизировать функцию легких, уменьшить частоту обострений, — отметила Юлия Кондакова.

По информации Русфонда, стоимость лекарства на три месяца составляет — 235 200 рублей. 12 900 рублей собрали читатели Русфонда. Не хватает — 222 300 рублей. Семья Артема не в состоянии самостоятельно собрать такую сумму и просит помощи.

— Получить лекарство бесплатно мы пока не можем: в этом году проблемы с госзакупками, а денег на самостоятельное приобретение лекарства у нас нет. Я не могу работать – постоянно занимаюсь уходом за Артемом, у нас двое детей. Зарплата мужа небольшая. Темка, как настоящий мужчина, все стойко переносит: ингаляции, капельницы, специальную гимнастику, массаж. Он очень общительный и активный ребенок. Помогите спасти сына! — просит Татьяна.

Помочь Артему можно по ссылке.

Фото из архива семьи