В Монголию экспортировано 188 тонн кормов для кошек и собак

С начала года под контролем специалистов управления Россельхознадзора по Новосибирской области в Монголию экспортированы корма для непродуктивных животных, предназначенных для питания кошек и собак, общим объемом 188 тонн сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области. Отмечается, что вывоз всех 11 партий осуществлялся автотранспортом с соблюдением ветеринарно-санитарных требований страны – импортера.

В Россельхознадзоре рассказали, что предприятие-экспортер является участниками приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» и осуществляет выпуск продукции, соответствующей требованиям действующего законодательства в области ветеринарии и ветеринарно-санитарным требованиям стран – импортеров.

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