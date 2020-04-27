В муниципальную аптечную сеть прибыло 1,5 млн масок

24 апреля в муниципальную аптечную сеть поступило 1,5 млн. масок. Из них 360 тыс. вчера распределили по филиалам аптеки, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что на этой неделе ожидается еще одна поставка – 500 тыс. масок, столько же масок поставщик готов отгрузить в МП «НАС» в ближайшее время.

В дальнейшем поставки будут планироваться по мере необходимости. Маски из новой партии стоят 32 рубля за штуку.

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