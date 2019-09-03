В «НЭВЗ-Союз» сменился гендиректор

Совет директоров ХК «НЭВЗ-Союз» принял отставку Виктора Медведко, который руководил новосибирским электровакуумным заводом с 1987 года. Информация об этом размещена на сервере раскрытия информации Интерфакс.

— Принять решение о приостановлении полномочий генерального директора Медведко Виктора Степановича в связи с выходом на пенсию и переходом на другую работу, а также прекратить с ним трудовой договор с 30.08.2019 года, — говорится в протоколе заседания.

Согласно документу, временно исполняющим обязанности руководителя завода назначен Игорь Чапаев. Он будет руководить компанией до избрания гендиректора на внеочередном общем собрании акционеров ПАО. В то же время Виктор Медведко избран председателем совета директоров ПАО «НЭВЗ-союз». Исполняющим обязанности гендиректора назначен Игорь Чапаев.

ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» создана в 1992 году. Основными видами деятельности Общества является производство электро-и радиоэлементов, электровакуумных приборов, сдача в аренду собственного недвижимого имущества, оказание услуг управленческого характера, выработка теплоэнергии и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством. В состав Холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» входят ЗАО «НЭВЗ-Вектор», АО «СЭЛ», ЗАО «Лада», ЗАО «НЭВЗ-Телеком», ЗАО «Союзтелеком-International», ЗАО «НЭВЗ-ВКА», АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС».

Фото: Юлия Данилова