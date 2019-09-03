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«Мусорная» концессия остается в подвешенном состоянии

Возможны новые судебные разбирательства концессионера и региона.
  • 03/09/2019, 17:41
Автор: Евгения Серёгина
«Мусорная» концессия остается в подвешенном состоянии
«За два года ни одного действия по реализации «мусорной» концессии не произведено».

Процесс изменения концессионного соглашения пока не сдвинулся с мертвой точки после того, как стороны отозвали обоюдные иски друг к другу в арбитражном суде. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Ничего принципиально не поменялось, — сообщил глава региона. — С одной стороны, я занимаю твердую позицию относительно условий концессии. С другой стороны, я не допущу предъявления каких-то требований и санкций к бюджету Новосибирской области. Мы просто в ходе внесения изменений в соглашение видели, что перспектива судебного решения — не самая хорошая. Поэтому было принято решение отозвать иск и подготовиться к новым шагам. Вполне возможно, к новому обращению в суд.

УФАС временно помирила правительство и концессионера

УФАС временно помирила правительство и концессионера

По словам Травникова, правительство намерено продолжать отстаивать внесение изменений, предложенных рабочей группой заксобрания.

— Я уже не один раз свою позицию озвучивал, что концессионное соглашение на подписанных два года назад условиях реализовываться не может, — говорит губернатор. — За два года ни одного действия по реализации этого соглашения не произведено. Мы договорились, что соглашение будет реализовано с учетом предложений рабочей группы Законодательного собрания, которая плотно работала в 2018 году. Переписка с УФАС идет регулярно.

В компании ООО «Экология–Новосибирск» прокомментировать ситуацию с изменением соглашения и ее перспективы не смогли, посоветовав обратиться в правительство. Редакция отправила запрос на комментарий в ГК «ВИС» («Экология–Новосибирск» входит в Ред.)

Область меняет концессию через суд

 Напомним, что в начале марта минЖКХ региона подало иск к концессионеру, требуя изменить условия соглашения, касающиеся объектов обработки и захоронения ТКО. В апреле был подан встречный иск со стороны ООО «Экология–Новосибирск». После объявления судьи о привлечении УФАС в качестве третьего лица обе стороны отозвали иски, намереваясь во внесудебном порядке урегулировать изменения в соглашение.

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