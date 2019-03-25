В НГТУ НЭТИ состоятся отборочные этапы Международного инженерного чемпионата Case-in

26 марта на базе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ состоятся отборочные этапы Международного инженерного чемпионата Case-in, сообщили в пресс-службе университета.

Участники — студенты, магистранты и аспиранты организаций высшего образования в возрасте до 25 лет.

Отмечается, что 18 марта студентам выдали кейсы по двум направлениям: «Электроэнергетика» и «Цифровой атом». За восемь дней они должны были решить задания. 26 марта студентам нужно будет предложить готовые проекты по решению проблем в области информационных технологий и электроэнергетике.

Студенты по направлению «Электроэнергетика» решают задачу расширения и развития системы мониторинга переходных режимов в ОЭС Востока, что позволит повысить эффективность и надежность функционирования энергосистемы.

По направлению «Цифровой атом» участникам предстоит создать прототип чат-бота, способного вести диалог на естественном языке, распознавать запросы пользователей на получение данных, получать данные средствами программных роботов и отдавать полученные данные в виде диалога с помощью средств обработки естественного языка.

Всего в чемпионате примут участие более 100 студентов факультетов энергетики, автоматики и вычислительной техники, прикладной математики и информатики, мехатроники и автоматизации, радиотехники и электроники, а также команда электромеханического факультета СГУВТ. Охват составов команд — от студентов первого курса бакалавриата до аспирантов.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ