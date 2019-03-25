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«Ростелеком» стал партнером Тотального диктанта в Новосибирске

  • 25/03/2019, 16:04
Компания организовала площадку в СибГУТИ для желающих принять участие в образовательной акции.

«Ростелеком» стал партнером Тотального диктанта«Ростелеком» поддержал проведение всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». Компания стала городским партнером события в Новосибирске и организовала одну из площадок для тех, кто хочет проверить свою грамотность, в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), сообщили в пресс-службе компании.

13 апреля вице-президент- директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин выступит перед новосибирцами в качестве «диктатора».

— Мы впервые поддержали проект, который объединил ценителей русского языка по всему миру. Навык привычного для всех письма сейчас постепенно утрачивается, поэтому популяризация грамотности дорогого стоит. Наши цели во многом совпадают: «Ростелеком» старается охватить как самые маленькие и отдаленные населенные пункты, так и целые континенты и даже МКС, чтобы дать возможность на равных условиях иметь доступ к необходимым интернет-ресурсам. Тотальный диктант также открыт для всех и дает возможность каждому стать частью этого глобального образовательного марафона», — отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» Николай Зенин.

Фото: пресс-служба компании

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