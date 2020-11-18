В Новосибирск прибыла партия антибиотиков

— Востребованный антибиотик «Левофлоксацин» поступил в продажу в муниципальные аптеки. Еще один лекарственный препарат — «Клеримед» — начнут продавать с завтрашнего дня, — разместил на своей странице в соцсети мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он отметил, что в первую очередь о поступлении оповестят пациентов, которые ранее не смогли приобрести лекарства, так как их рецепты находятся в аптеках на отсроченном обслуживании.

Отмечается, что это третья партия препаратов, закупленных Новосибирской аптечной сетью. В этот раз поступило 18 тыс. упаковок «Левофлоксацина» и 12,4 тыс. упаковок «Клеримеда».

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