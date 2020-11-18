ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в Новосибирской области в октябре

Всего с января по октябрь жители региона оформили в ВТБ более 12 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 26,2 млрд рублей.

В октябре спрос на ипотечные кредиты ВТБ превысил рекордные значения этого года, зафиксированные ранее. Так, в сентябре объём продаж составил 3,3 млрд рублей, в октябре – более 3,4 млрд рублей. По сравнению с октябрем 2019 г. результат за сопоставимый период вырос на 54%.

Одним из драйверов роста стало рефинансирование. За 10 месяцев доля рефинансированных кредитов достигла 28% (в общем объеме продаж ипотеки ВТБ в регионе) против 8% за аналогичный период 2019 г. Всего с начала 2020 года более 3,3 тысячи новосибирских клиентов смогли снизить свои ставки, переведя ипотеку в ВТБ. Объем рефинансирования ипотечных кредитов превысил 6,4 млрд рублей.

На рост спроса также повлияла «Ипотека с господдержкой 2020», ставка по которой в ВТБ установлена на уровне 6,1%. За все время работы по программе с апреля по октябрь 2020 года льготными условиями кредитования в Новосибирской области воспользовались более 1,8 тысячи семей, оформив ипотечные займы на сумму свыше 4,45 млрд рублей. Средний размер кредита по программе составил около 2,5 млн рублей.

Кроме основной программы льготного кредитования, клиенты ВТБ также активно используют возможности и других направлений госсубсидирования. Так, с начала действия программы «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми» банк провел в Новосибирской области более тысячи сделок на 2,8 млрд рублей.

— По объему выданных за десять месяцев текущего года жилищных кредитов ВТБ Новосибирская область входит в число лидеров среди регионов России. Объем продаж ипотеки ВТБ в регионе стал рекордным и превысил не только результат за январь-октябрь прошлого года, но и объем выдач за весь 2019 год. Очевидно, что ипотека стала доступнее для более широкого круга клиентов. При этом отмечается интерес новосибирцев к улучшению качественных характеристик приобретаемого жилья — клиенты покупают квартиры большей площади, в домах с улучшенной инфраструктурой, — отметил управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников.

Фото: пресс-служба банка