В Новосибирске алиментщик заплатил долг, чтобы избежать уголовной ответственности

В Новосибирске 33-летний алиментщик выплатил почти 300 тысяч рублей своей 10-летней дочери, чтоб избежать уголовного преследования, сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

— После безуспешных требований судебных приставов оплатить долг, мужчину сначала привлекли к административной ответственности, а позже было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», — уточнили в ведомстве.

Новосибирцу грозило наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Он полностью погасил долг до начала судебного разбирательства и был освобожден от уголовной ответственности.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области суд заменил должнику наказание со штрафа на обязательные работы.