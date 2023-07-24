В Новосибирской области суд заменил должнику наказание со штрафа на обязательные работы

Суд удовлетворил ходатайство судебного пристава и заменил 32-летнему жителю Доволенского района наказание со штрафа на обязательные работы, сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Мужчина не оплатил своевременно штраф за браконьерство и исполнительный документ был направлен в районное отделение судебных приставов для принудительного взыскания.

— При проверке имущественного положения должника выяснилось, что у него отсутствует имущество и нет постоянного заработка. Через центр занятости мужчина трудоустроиться не захотел. Нежелание работать и тем самым выплатить долг, послужило судебному приставу основанием для обращения в суд за заменой наказания должнику, — уточнили в ведомстве.

Суд, рассмотрев материалы, изменил гражданину наказание на 350 часов обязательных работ.

Ранее редакция сообщала, что новосибирец оплатил миллионный долг после ареста авто, часов и смартфона.