В Новосибирске частных детективов судят за нарушение тайны телефонных переговоров

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников частного детективного агентства и двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— По версии следствия, в период времени с января 2018 по апрель 2019 года двое сотрудников ООО ОЧД «АББ», находящихся на территории Новосибирска, без наличия законных оснований, через неустановленное лицо, а также двух местных жителей получили информации о телефонных соединениях одного из абонентских номеров, без согласия абонента и составляющих его тайну, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Кроме того, в период с ноября 2018 года по июль 2019 года, двое местных жителей, находясь в Новосибирске, действуя группой лиц по предварительному сговору и заказу неустановленного лица, из корыстной заинтересованности, используя без ведома и согласия абонентов ООО «Т2 Мобайл» их паспортные данные, под видом граждан дистанционно обращались в службу поддержки мобильного оператора, где получали доступ к информации о детализации абонентских соединений.

— Полученные сведения обвиняемые отправляли на адрес электронной почты, находящейся в пользовании неустановленного лица, от которого получали за указанную информацию денежное вознаграждение. Фигурантам предъявлено обвинение по факту получения детализации 11 абонентов, — добавила Анастасия Кулешова.

По ее словам, дело возбудили по материалам УФСБ Новосибирской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.