В феврале в Новосибирске могут принять новые решения по ослаблению карантина

— Пока подтверждается оптимистичный прогноз о развитии ситуации с коронавирусом, гриппом и ОРВИ. До сих пор в регионе не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом, уровень заболевания ОРВИ ниже, чем в 2019 году, ниже эпидпорога. Это еще раз подтверждает, что строгое соблюдение мер санитарной безопасности полезно не только во время пандемии, но и в период традиционных сезонных эпидемий, — заявил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он также подчеркнул, что в течение 1,5 месяцев ситуация с ковидом в регионе не просто стабильная, но и наблюдается понижающая динамика.

— С одной стороны, это вселяет осторожный оптимизм, с другой — расслабляться рано. Есть аналогия января 2021 года и сентября 2020-го, когда начиналась вторая волна эпидемии. Нужно понаблюдать и после этого делать окончательные выводы, — добавил глава региона.

Тем не менее, по его словам, тенденции, которые наблюдались в регионе в начале 2021 года, позволили правительству принять решение о снятии небольшого количества действующих ограничений. В частности, с 1 февраля разрешено начать работу детским центрам, оздоровительным лагерям, увеличены разрешенные нормы заполнения театров и кинозалов — до 80%, спортивных сооружений — до 50%. Травников не исключил, что в феврале, при благоприятном развитии ситуации, могут быть приняты новые решения по снятию ограничительных мер.

— Речь идет о таких ограничениях, как заполняемость залов, времени работы кафе и баров — с 8:00 до 24:00, — уточнил он. — Настойчивые рекомендации по соблюдению мер санитарной безопасности: ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции — эти меры продолжатся, несмотря на любое развитие событий в феврале.

Травников также отметил, что лично он не ожидает резкого роста заболеваемости при наступлении третьей волны коронавируса.

— Лично моя субъективная оценка — не экспертное мнение: ярко выраженной третьей волны не будет, резкого роста заболеваемости я не ожидаю. Но все же мы будем действовать по принципу «надейся на лучшее, а готовься к худшему», — заявил губернатор. — Я не знаю, как будет меняться внешняя среда. Пока мы не видим серьезной угрозы со стороны британского штамма коронавируса, но меня напрягает ситуация в Европе. Почему полыхает там? Достоверного ответа нет. Если эпидемия ушла туда и через некоторое время спадет — хорошо. Если это влияние климата и сибирских морозов, то плохо — когда придет весна, мы можем столкнуться с тем же, что и европейцы.

По его словам, Новосибирская область намерена держать в горячем резерве 30-40% койко-мест. Остальные постепенно будут перепрофилироваться по основному профилю. Но при обострении ситуации с коронавирусом, как обещает губернатор, в кратчайшие сроки количество койко-мест в медучреждениях региона для приема ковид-пациентов может быть доведено до 6 тысяч.

По данным оперативного штаба, за сутки на утро 26 января в регионе выявлен 131 случай заболевания коронавирусом, скончались 10 человек, 197 — выздоровели. В отделениях реанимации находятся 152 человека. На ИВЛ — 27 пациентов.