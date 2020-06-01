В Новосибирске должностное лицо ЗСЖД предстанет перед судом за получение взяток

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника (по коммерческим вопросам) Новосибирской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Западно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД». Он обвиняется в получении взяток (1 эпизод — п. п. «б, в» ч. 5 ст. 290, 1 эпизод — п. «в» ч. 5 ст. 290, 1 эпизод п. «б» ч. 5 ст. 290, 1 эпизод — ч. 1 ст. 290, 1 эпизод — ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— По версии следствия, в период времени с января 2017 года по декабрь 2019 года, являясь должностным лицом, обвиняемый получил от представителей коммерческих организаций взятки за содействие в организации погрузочно-разгрузочных работ по перегрузке товаров в грузовые вагоны, используемые коммерческими организациями. Общая сумма взяток составила более 500 тыс. рублей, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

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