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Как развивалась эпидемическая ситуация в Сибири в течение двух месяцев?

  • 01/06/2020, 10:45
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал, как менялись доли регионов в выявленных случаях COVID-19 в округе.

1 апреля во всем Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 52 случая заболевания COVID-19. В России на эту же дату приходится 2777 случаев, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). На протяжении всей первой недели апреля прирост заболевших в округе шел достаточно плавно по нарастающей, без резких отклонений. Однако потом существенная часть регионов пережила первый всплеск зафиксированных случаев заболевания — что, в общем, кореллирует с динамикой в целом по России.

— С самого начала темп задавали два региона: Красноярский край и Новосибирская область. Эти тенденции на конец мая продолжают оставаться формирующими негативную картину заболеваемости в СФО, перекрывая показатели всех прочих регионов. Если 1 апреля в Красноярском крае было зафиксировано 20 случаев коронавирусной инфекции, а в Новосибирской области — 10, то 31 мая — 4249 и 2809 соответственно, разительное различие с другими субъектами СФО, — отмечают в ИЦК.

При этом, если по состоянию на 1 мая доля заболевших в Красноярском крае составляла 38% среди всех сибирских регионов, то к 31 мая она понизилась до 28%, но это все еще 1-е место по СФО.

— Это связано с тем, что здесь, начиная с первой половины мая отмечены крупные вспышки заболеваемости. Огромную роль в увеличении числа случаев сыграла вспышка COVID-19 в Северо-Енисейском районе, где 9 мая заболели сразу 82 человека, а в настоящее время отмечено более 1000 подтвержденных диагнозов, — констатируют специалисты.

20 мая край вошел в число российских регионов, преодолевших порог в 2000 заболевших. 23 мая к нему присоединилась Новосибирская область, где большое количество нарушений гражданами и предприятиями режима самоизоляции нивелируют все положительные тенденции.

Ввиду этого власти Красноярского края продлили режим самоизоляции и ограничений до 14 июня. В Новосибирской области порог снятия ограничений — не ранее 1 июля.

Республика Тыва практически всю первую декаду апреля уверенно сохраняла нулевой показатель заболеваемости, однако с 10 апреля начался неуклонный рост числа заболевших — по нескольку человек в день. Такие темпы прироста сохранялись до конца первой декады мая, когда ситуацию резко ухудшила вспышка COVID-19 в республиканской больнице. Точное число инфицированных не публиковалось, однако уже 12 мая в Тыве был зафиксирован взрывной рост числа инфицированных -сразу на 51 человека.

— В целом за май Тыва показала рекордный по СФО рост заболеваемости: в 32 раза. При небольшой численности населения республики (327 тысяч человек) доля заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона выросла в разрезе всего федерального округа с 0 до 7% в течение двух месяцев. Для сравнения – на Кузбасс при населении в 2,6 млн. человек приходится только 3% от общего количества инфицированных во всей Сибири, — говорится в сообщении.

Уникальной среди субъектов СФО можно считать эпидемическую обстановку в Республике Алтай. Ввиду своей природной изолированности и демографической картины этот регион удерживал нулевую планку заболеваемости всю первую половину апреля.

Более того, с 17 апреля вплоть до 31 мая показатель заболеваемости здесь не поднялся выше, чем 1% от общего по округу. Здесь самое малое количество выявленных случаев COVID-19. Режим самоизоляции здесь действует до особого распоряжения правительства, а до 22 июня запрещено принимать отдыхающих, что вполне обосновано, учитывая неизбежный наплыв туристов в случае открытия туристического сезона.

— Алтайский край в отличие от соседа, не сумел сдержать рост коронавируса. Здесь с конца апреля по 26 мая отмечено как минимум 7 вспышек инфекции, 1 мая край занимал третье после Красноярского края и Новосибирской области место по числу заболевших. Эпидемическая ситуация по SARS-CoV-2 продолжает ухудшаться, 27 мая это показала вспышка в Рубцовском доме-интернате. За счет этого регион увеличил долю в общем проценте по СФО с 6 до 12% (3-е место по округу), даже несмотря на усиление ограничительных мер, в том числе по въезду в Алтайский край и выезду из него любым видом транспорта, — отмечают специалисты ИЦК.

Другие регионы оказали не столь существенное влияние на формирование общей картины апреля-мая. В Иркутской области с 14 мая коронавирус охватил вахтовиков в Усть-Куте и на Вернинском месторождении. За май Иркутск дал второй по величине (после Тывы) прирост выявленных случаев COVID-19 — в 16,7 раза, с 1 апреля по 31 мая регион почти вдвое (с 6 до 11%) увеличил свою долю по выявленным случаям инфекции. Республика Хакасия — пережила несколько крупных вспышек коронавирусной инфекции, с апреля по май здесь закрывали на карантин Белоярскую, Республиканскую, Абаканскую межрайонную клиническую больницы; точное число выявленных случаев в каждой не публиковалось.

Также в СФО отмечена группа регионов, которая за два месяца напротив, уменьшила свою долю в общем распределении заболевших COVID-19 по федеральному округу. Это Омская область (с 13 до 9%), Томская область (с 6 до 4%), а также Кемеровская область (с 6 до 3%).

Отмечается, что Томская область, как и Кузбасс с середины апреля обошлись без вспышек эпидемии — равномерный прирост и своевременные действия властей, закрывших межрегиональное сообщение, вывели регионы из-под удара. Местные власти придерживаются осторожной политики. Тем не менее, в Томской области за истекший месяц число заболевших выросло существенно — в 7,7 раз.

В Кузбассе индекс заболевших на 100 тысяч жителей меньше всего в Сибири и предпоследнее место в СФО по общему количеству выявленных случаев.

Сравнение с общероссийской статистикой

1 мая в СФО было официально объявлено о 2233 случаях инфекции. В России на этот день результат — 114431 человек, пострадавших от коронавируса. То есть, около 1,9% заболевших приходилось на регионы Сибири.

По состоянию на 31 мая в России зарегистрировано 405 тысяч 843 случая COVID-19. В СФО в это же время — 15 392 случая. Это уже 3,8% от общероссийского количества.

В целом по России эпидемия вышла на плато и прослеживаются положительные тенденции в центральных регионах. Но в Сибири рост заболеваемости продолжается, несмотря на успехи отдельных субъектов.

Фото предоставлено ИЦК

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