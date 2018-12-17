В Новосибирске ищут донора для четырехмесячной Даши Гвоздёвой из Тайшета

Жители небольшого сибирского города Тайшет пытаются найти донора костного мозга для маленькой землячки, которая лечится от рака крови в Санкт-Петербурге. 18 декабря в Новосибирске можно сдать кровь и стать потенциальным донором для Даши Гвоздёвой, сообщили в пресс-службе Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова по СФО.

18 декабря можно прийти в любой медицинский офис ИНВИТРО, сдать кровь на типирование и таким образом вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Возможно, кто-то из тех, кто сдаст кровь, окажется «генетическим близнецом» больной девочки и сможет спасти ребенку жизнь. Акция также пройдет в Красноярске, Иркутске и Тайшете. Она продлится до 28 декабря.

— Три месяца назад у Даши на голове появилось вздутие, увеличился живот, резко повысилась температура, — рассказывает мама Даши Светлана Гвоздёва. — Мы обратились в больницу. Результат обследования стал для нас настоящим ударом. Лейкоциты в крови превышали норму во много раз, у Даши заподозрили рак крови. Мы так надеялись, что это ошибка, но диагноз подтвердился.

Сейчас ребенку проводят химиотерапию, чтобы добиться стабилизации состояния – ремиссии. После чего Даше показана пересадка костного мозга – только это спасет ей жизнь. По словам мамы девочки, на сегодня подходящего донора для пересадки костного мозга для Даши в зарубежных и российских регистрах не нашли. Жители Тайшета просят сибиряков присоединиться к акции по спасению маленькой сибирячки – сдать кровь на типирование и вступить в Национальный регистр доноров костного мозга.

— Мы надеемся, что среди жителей Тайшета, Иркутска, Красноярска или Новосибирска найдется донор, совместимый с генотипом Даши, — отмечает генеральный директор ИНВИТРО – Сибирь Александр Хамидулин. — К сожалению, в России очень мало доноров костного мозга, и часто заболевшему не успевают найти подходящего кандидата. Именно поэтому в нашей стране сейчас активно формируется Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. С октября ИНВИТРО, как сеть, имеющая наибольшее количество медицинских офисов по всей стране, подключилась к формированию регистра. Теперь сдать кровь и стать потенциальным донором можно бесплатно в любом нашем медицинском офисе.

В клинике рассказали, что рак крови – одно из самых распространенных заболеваний в онкологии, но и самых излечимых, если возможна пересадка костного мозга (кроветворных клеток) от подходящего донора.

— Жителям России не всегда могут найти подходящего донора в зарубежных регистрах, несмотря на то, что там миллионы добровольцев, — говорит Елизавета Бражник, координатор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова по СФО. — На территории России живут определенные национальности, народы и подходящим донором в случае пересадки костного мозга иногда может быть только наш человек со схожим генотипом. Чем больше людей вступит в регистр, тем больше россиян удастся спасти.

Сдать кровь и стать потенциальным донором для Даши можно и в других городах с 18 по 28 декабря во всех офисах ИНВИТРО Сибири. Чтобы поучаствовать в акции, необходимо сдать 4-9 мл крови из вены на типирование. В течение 1-3 месяцев в лаборатории Русфонда будет определен набор генов каждого человека, сдавшего кровь. Если он окажется подходящим донором для Даши, ему позвонят из Регистра, и он сможет спасти девочке жизнь.

Фото: предоставлено Русфондом