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ВТБ создает фабрику розничных продуктов

  • 17/12/2018, 14:02

ВТБ запускает новое подразделение в рамках розничного бизнеса – продуктовую фабрику, которая объединит в себе все предложения для розничных клиентов банка.

Новая структура создана с целью внедрения новых банковских продуктов и сервисов. Ее состав сформирован из представителей команд, занимающихся разработкой розничных программ в сегментах ипотеки, автокредитования, сберегательных и комиссионных продуктов, розничного транзакционного бизнеса, кредитных продуктов.

Создание новой структуры позволит унифицировать линейку розничных продуктов, сократить время и стоимость разработки новых предложений. Руководителем фабрики розничных продуктов назначен старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ» Андрей Осипов.

— Фабрика будет сформирована из представителей выделенных продуктовых команд. Конечными задачами проекта являются повышение скорости вывода продуктов на рынок и улучшение клиентского опыта. Уже в следующем году мы планируем расти темпами, опережающими рынок по всем направлениям. Уверен, оптимизация внутренней структуры будет способствовать достижению этих целей, — комментирует Андрей Осипов.

Фото: пресс-служба банка

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