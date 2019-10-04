В Новосибирске ищут преподавателей иностранных языков

Накануне Дня учителя аналитики hh.ru, сервиса по поиску работы и персонала, проанализировали рынок труда в профессиональной сфере «Наука, образование» в Новосибирске. С начала года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) количество вакансий выросло на 35%, сообщили в пресс-службе сервиса.

Отмечается, что средняя предлагаемая заработная плата в Новосибирске в профессиональной сфере «Наука, образование» составляет 30 000 рублей. На сегодняшний день, по данным hh.ru, в регионе открыто больше 250 вакансии в сфере «Наука, образование». Среди них самая высокооплачиваемая – вакансия преподавателя английского языка в Китае с заработной платой от 100 000 до 150 000 руб. Помимо высокого дохода работодатель предлагает бесплатное проживание в однокомнатной квартире с евроремонтом.

— Среди открытых вакансий сегодня больше всего предложений для преподавателей гуманитарных наук. Кроме этого работодатели часто ищут преподавателей иностранных языков, чаще всего речь идет об английском, но есть вакансии и для знатоков китайского и немецкого языков. Кроме этого, достаточно часто в этом году встречались вакансии для учителей математики, химии, физики, — рассказывает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО.

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