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Птицефабрика «Улыбино» готовится к выходу на рынок

Первую продукцию в торговые сети компания поставит в декабре, а в середине 2020 года планирует выйти в КНР.
  • 04/10/2019, 11:51
Автор: Юлия Данилова
Птицефабрика «Улыбино» готовится к выходу на рынок
Утка не является конкурентом куриному мясу. Более вероятно, что она будет отнимать рынок у говядины и индейки.

— В декабре 2019 года птицефабрика «Улыбино» начнет свою работу. На площади 400 га уже размещены производственные корпуса: материнское стадо, инкубатор, птичники, цех убоя и переработки, где сосредоточены передовые достижения в мировой практике птицеводства. В декабре планируем получить 200 тонн продукции и начать отгрузки покупателям, — рассказал InfoPro54 коммерческий директор ООО Птицефабрика «Улыбино» Михаил Шонин. — На нашем предприятии используется полный цикл производства мяса. Для разведения закуплена и высажена утка французской бройлерной породы Star-53 (с высоким содержанием мяса и небольшим количеством жира). Таким образом используется собственное яйцо для производства утки.

Сейчас производитель ведет переговоры и заключает договоры с покупателями — федеральными и региональными торговыми сетями. С января 2020 года объем производства птицефермы составит около 250 тонн в месяц.

С начала года 600 млн рублей инвестировано в проект по строительству утиной фермы «Улыбино»

— У нас большой список клиентов, желающих закупать нашу продукцию. Пока основная цель — закрыть местный рынок. В ближайшие несколько лет мы будем делать акцент на тех партнерах, которые готовы работать на постоянной основе, не сезонно, — поясняет Шонин. — В перспективе мы планируем выходить на рынки других регионов. У нас уже есть заявки из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фабрика будет поставлять как замороженный продукт, так и охлажденную продукцию.

По словам Михаила Шонина, каждый год спрос на утиное мясо растет как у населения, так и в HoReCa. Сетевые магазины готовы продавать утку не только в предновогодние праздники, но и на постоянной основе.

— На фоне снижения покупательского спроса мы видим достаточно стабильный рынок потребителей на качественные продукты, люди, которые не готовы есть только курицу, а хотят разнообразить свой рацион другими видами мяса, — поясняет собеседник InfoPro54.

Конечная цена утиного мяса для потребителя будет в 1,2-2 раза выше, чем стоимость курицы. Но Михаил Шонин подчеркивает, что утка не является конкурентом куриному мясу. Более вероятно, что она будет отнимать рынок у говядины и индейки.

Следующую очередь птичников фабрика планирует сдать весной 2020 года. Расчетная мощность убойного цеха при полной загрузке составит 18 тысяч тонн в год.

— В 2020 году мы также намерены выйти на рынок КНР. После запуска производства в декабре мы хотим подать документы на сертификацию нашей продукции для китайского потребителя. Интерес к ее приобретению сейчас проявляют как китайские предприниматели напрямую, так и российские компании-экспортеры, — говорит Шонин. — Китайских покупателей интересуют утиные лапы, языки, головы, шеи и крылья.

Как пояснил корреспонденту InfoPro54 представитель одной из федеральных торговых сетей, работающих в Новосибирске, утка на рынке сегодня действительно в огромном дефиците. Речь идет о цивилизованных поставках понятной (сертифицированной) продукции в нужных ритейлерам объемах. Поэтому сети в Новосибирске (а также в соседних регионах Сибири) ждут запуска птицефермы «Улыбино».

— Утиная продукция нужна не только в зимний период, но и в межсезонье. Продажи показывают, что если утка присутствует в супермаркете постоянно, она стабильно хорошо продается, — говорит эксперт.

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Он также отмечает, что в ценовой категории утка будет конкурировать с говядиной, которая считается более экологически чистым мясом. В перспективе конкуренцию этому продукту может составить индейка, но пока ее производство в регионе только создается.

Птицеферма «Улыбино» реализует проект, в рамках которого планируется построить 55 корпусов откорма утки, инкубатор, 21 корпус родительского стада, цех убоя и переработки птицы, вспомогательные и инфраструктурные объекты. Общий объем инвестиций в проект — 4,2 млрд рублей. Полностью завершить его компания намерена к 2023 году. К этому времени компания надеется выйти на лидирующие позиции среди производителей утки в России.

Фото предоставлено Михаилом Шониным

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