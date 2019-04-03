В Новосибирске изъяли из магазина большую партию табачных изделий без акцизов

Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза табачных изделий. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила почти 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— Более 26 тысяч пачек табака для кальяна и снюса (сосательный табак) иностранного производства изъяли таможенники в одном из магазинов города Новосибирска. На упаковках отсутствовали акцизные марки и единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, российским законодательством установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая с целью продажи, подлежит обязательной маркировке акцизными марками. Обязанность по уплате акцизов возникает со дня ввоза маркированных товаров на территорию Российской Федерации.

Отмечается, что владелец товара, работающий в специализированном табачном магазине, подтвердил, что знает о том, что табачные изделия подлежат обязательной маркировке. В таком виде продукция ему поступила от поставщиков, документы, касающиеся приобретения данного товара у него отсутствуют.

Каким образом столь крупная партия табачных изделий без уплаты акцизов попала на новосибирский прилавок, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за ввоз в Россию данной партии товара составила 6 млн 913 тысяч рублей.

По данному факту сотрудниками Новосибирской таможни возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). Нарушителю закона грозит крупный денежный штраф и срок лишения свободы до 5 лет.

Фото: предоставлено Новосибирской таможней