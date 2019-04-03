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В Новосибирске пройдет юбилейная конференция по интернет-торговле товарами и услугами

Мероприятие соберет ведущих экспертов по e-commerce из региональных, федеральных и международных компаний.
  • 03/04/2019, 10:31
Конференция E‑SIB 2019

15-16 мая 2019 г. компания Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь» проводят в Новосибирске 5-ю Сибирскую конференцию по интернет-торговле товарами и услугами: E-SIB 2019. Мероприятие ежегодно собирает ведущих экспертов по e-commerce из региональных, федеральных и международных компаний. Ключевая цель конференции — создать постоянно действующую площадку для обмена опытом участников рынка e-commerce; представить актуальные тренды в интернет-торговле, новые инструменты интернет-продаж, кейсы участников рынка; показать перспективность регионального рынка e-commerce. Конференция проходит при поддержке Национальной ассоциации дистанционной торговли.

Отмечается, что в предыдущие годы спикерами конференции выступали руководители из таких крупных федеральных компаний и интернет-магазинов, как Apteka.ru, Lamoda, Е96, «Почта России», PickPoint, «Яндекс.Маркет» и других. В этом году в мероприятии примут участие более 30 ведущих экспертов. Среди них представители компаний Nielsen, IKEA, Callibri.ru, «Сибирские сети», «Почта России», НПФ «Сиб-КруК», ITConstruct, «Обувь России» и других.

Объединяющая тема конференции: что из себя представляет рынок онлайн-торговли, как он изменился за последние пять лет и какие изменения произошли в городской и бизнес-среде и в образе жизни людей; что будет дальше определять направления развития рынка и компаний. Первый день — пленарные заседания, на которых эксперты со всей страны представят свои доклады. Участники получат представление о состоянии и трендах развития рынка e-commerce как на региональном, так и федеральном уровне.  Основные тематически блоки: платежи, маркетинг, логистика, сервис, call-центр, CRM, продажи и технологии. Второй день конференции — это мастер-классы, экскурсии и другие интерактивные форматы. Например, участники познакомятся с работой площадки Федерального телемаркетинга компании «МегаФон».

Один из перспективных сегментов российского e-commerce — это онлайн-продажи продуктов питания.

— По оценке компании Nielsen FMCG онлайн-продажи составляют 5-6% от мировых FMCG продаж. Что касается России, то в 2017 году этот показатель составил лишь 1%. Однако есть и европейский страны, в которых также не очень хорошо развиты продажи через интернет. Например, Германия, у нее показатель 0,9%. Это объясняется тем, что в этих странах очень развита современная торговля — есть супермаркеты и гипермаркеты, находящиеся близко к потребителям. Поэтому у людей нет потребности заказывать товары через интернет, — отмечает руководитель направления онлайн-ритейла в Nielsen Russia Александр Шуркаев. — Мотиваторами к покупке свежих продуктов онлайн являются: возмещение стоимости продуктов, если они не соответствуют ожиданиям, бесплатная доставка при совершении покупок на определенную сумму, информация о сроке годности и свежести продуктов.

В рамках конференции впервые пройдет церемония награждения победителей Siberian E-com Awards 2019. Премия присуждается за выдающиеся достижения и значительный вклад в региональное развитие розничной электронной торговли интернет-магазинам, многоканальным ритейлерам и производителям, сервисным компаниям, профессионалам e-commerce, а также проектам и персонам, оказавшим значительное влияние на отрасль в Сибирском регионе. Победители будут определены в девяти номинациях.

Полный список спикеров, подробная программа и условия участия по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами

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