В Новосибирске количество онлайн-заказов продуктов на дом увеличилось почти в 14 раз

Российский фудтех вырос в 2 раза с момента введения режима самоизоляции в конце марта и до сих пор остается на этом уровне. Массовый локдаун способствовал развитию в регионах сервисов, которые доставляют готовую еду и продукты. К таким выводам пришли в совместном исследовании аналитики платежного сервиса ЮKassa, сервиса доставки еды «Кухня на районе», сервиса доставки продуктов СберМаркет и холдинга по производству рационов готового питания Performance Group.

— Похоже, 2020 год выработал у людей привычку заказывать через интернет еду, продукты и готовые рационы. Во время режима самоизоляции заметно выросли в целом обороты, количество платежей и средние чеки сервисов доставки еды, которые работают с ЮKassa (ранее Яндекс.Касса), платежным решением компании ЮMoney, — отмечают аналитики.

Средние чеки на сервисах доставки еды, которые работают с ЮKassa, тоже стали расти с началом режима самоизоляции. Для сравнения, в январе-марте этот показатель составлял 600 рублей, а в апреле и большую часть лета он был в 2 раза больше — 1200 рублей. Со второй недели августа средний чек за доставку еды продолжил увеличиваться и в октябре составил 1666 рублей.

Интересно, что в августе уменьшилось количество платежей на сервисах доставки еды, подключенных к ЮKassa. Ее аналитики объясняют это массовым открытием ресторанов и возвращением людей на улицы. При этом обороты таких сервисов меньше не стали. В апреле недельный оборот платежей на сайтах и в приложениях кафе и ресторанов был на 70% больше, чем в марте — до массового локдауна. В мае он был в 2 раза выше, чем в марте, и оставался таким в июне и июле. В октябре недельный оборот вырос в 2,1 раза по сравнению с мартом.

Аналитики ЮKassa полагают, что за несколько месяцев режима самоизоляции рынок фудтеха прошел путь, на который в обычных условиях ему понадобилось бы не меньше года. Даже отмена режима самоизоляции этим летом не затормозила дальнейшее развитие рынка.

— Во время локдауна многие люди могли на собственном опыте убедиться, что заказывать готовую еду и платить за нее онлайн — это удобно и безопасно. Вероятно, пользователи решили не отказываться от этой возможности и после режима самоизоляции, — говорят эксперты..

Доставка продуктов стала еще одним драйвером развития фудтех-индустрии в этом году. По России оборот СберМаркета в первом квартале вырос в 5 раз, во втором — в 15,6 раза. В конце июня сервис запустил доставку продуктов по всей стране — от Калининграда до Владивостока и Петропавловска-Камчатского. Таким образом, активное развитие стало возможно благодаря экспансии в регионы — в частности, число заказов в третьем квартале по сравнению с первым в разы выросло в Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах. В Новосибирске количество заказов в СберМаркете с июля по сентябрь увеличилось в 13,7 раза. Лидером по этому показателю стал Санкт-Петербург (в 20 раз), на втором месте оказалась Самара (в 17 раз), на третьем — Екатеринбург (15,3 раза).

Эксперты отмечают, что люди в основном довольно консервативны во всем, что касается продуктов питания. Поэтому в течение этого года топ популярных товаров на СберМаркете менялся не сильно — только в марте, когда был введен режим самоизоляции, наблюдался кратковременный ажиотажный спрос на бакалею и крупы.

— В январе 2020 года среди самых популярных товаров на сервисе были бананы, помидоры, мандарины, сахар, красный перец, апельсины, молоко, капуста, салат, авокадо, лимоны, крупа гречневая, туалетная бумага. В июне топ выглядел так: бананы, огурцы, кабачки, молоко, сметана, апельсины, лук, яблоки, куриное филе, сахар, мука, авокадо. В сентябре — октябре люди чаще всего заказывали бананы, сметану, молоко, муку, сахар, огурцы, туалетную бумагу, макароны, подсолнечное масло, арбузы, яблоки. Кроме того, летом люди чаще покупали на СберМаркете сезонные продукты: в июне — черешню, в августе и сентябре — арбузы и дыни, — констатировали в СберМаркете.

По оценкам Performance Group, к концу 2020 года рынок доставки готовых рационов питания в России вырастет на 15-20% — до 10-11 млрд рублей. Этому способствуют накопившийся у людей спрос на здоровый образ жизни, рост популярности сервисов доставки еды, а также режим самоизоляции, из-за которого россияне стали активнее покупать через интернет товары и услуги.

— Потребительское поведение жителей крупных городов, будь то Санкт-Петербург, Краснодар или Самара, мало отличается. Люди везде одинаковые, и проблемы все те же — автомобильные пробки, отсутствие времени, а к этому добавились и ограничения. Поэтому сервисы, предлагающие готовые рационы питания под определенные задачи, будут развиваться не только в столицах, — считает Артур Зеленый, основатель холдинга Performance Group.

Фото: pixabay.com, автор- postcardtrip