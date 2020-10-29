В Новосибирске начинают производить легкие вездеходы

— На российском рынке сейчас есть достойные модели вездеходов в классе тяжелых машин, а в нише легких вездеходов ситуация не очень хорошая. Иностранные образцы стоят дорого и не всегда готовы к условиям РФ. Наша компания выходит на рынок с легким вездеходом DESTRO на сочлененной пространственной раме грузоподъемностью более 500 кг, — рассказал на защите инновационных проектов бизнес-ускорителя А:Старт Технопарка Академгородка директор и собственник BMS Engineering Александр Баюнов.

По его словам, у российских конкурентов новосибирского вездехода есть две основные проблемы. Это цельная рама, которая плохо себя показывает на пересеченной местности, а также использование б/у запчастей с авторазбора. Сочлененная пространственная рама, разработанная новосибирской компанией, позволяет отрабатывать препятствия без риска опрокидывания и максимально повторяет рельеф. В результате вездеход может проехать там, где машина на цельной раме просто перевернется. Плюс у него будет герметичная теплая кабина и модульный грузовой отсек. Кроме того, при изготовлении вездеходов DESTRO компания намерена использовать только новые комплектующие.

— Мы построили производственный комплекс площадью 1,5 тысячи кв.м, 300 из которых выделяются под сборочный цех вездеходов. В штате компании 5 инженеров-конструкторов, дизайнеры, маркетологи, полностью укомплектованный производственный участок: резка, гибка, сварка металла, оборудование для токарных и фрезерных работ, участок по подготовке и разработке продукта, участок по переоборудованию готовых автомобилей, — перечисляет Александр Баюнов. — Важный нюанс: производство вездеходов — это догрузка существующего производства, что существенно снижает себестоимость машины. У нас есть направление по производству подвески, обвеса, деталей двигателя. Идет проработка по трансмиссии. Планируем сами изготавливать мосты с системой пневмоциркуляции. Часть комплектующих будем закупать у российских и китайских производителей.

Предприниматель уверен — независимость от вторичного рынка мощностей позволит компании масштабировать производство.

— В 2020 году мы собрали прототип легкого вездехода. На его основе сделали и продали небольшую серию, что подтвердило спрос. Сейчас на стадии сборки предсерийная модель. Она будет выпущена в эксплуатацию в 2020 году. В 2021-м мы планируем произвести первую партию машин — 50 штук. На них уже есть предзаказ от псковской компании ООО «Технодром», которая развивает сеть магазинов активного отдыха и профильную интернет-площадку. Партнер уже проинвесторовал в разработку нашего проекта, — поясняет собеседник Infopro54. — В 2023 году планируем выйти на производство 300 штук машин в год. Есть интерес со стороны дилерских центров, которые ждут появления серийных образцов. Для этого намерены расширить производственную площадку еще на 500 кв.м. В стратегической перспективе — выход на международный рынок.

Расчетная стоимость базовой комплектации DESTRO составит около 2 млн рублей. Дооснащение серийных вездеходов под уникальные требования потребителя будет выделено в отдельное направление. Продавать вездеходы новосибирский производитель намерен через дилерские сети по СНГ, а также через контекстную рекламу и СМИ.

Директор BMS Engineering подчеркнул, что компания уже 10 лет работает на рынке тюнинга внедорожников и 5 лет выпускает комплектующие: детали тюнинга, внедорожный обвес и т.д.

— Мы внимательно анализируем отзывы клиентов и знаем их потребности. Плотно работаем с автоспортом, имеем серьезные компетенции в постройке спортивных машин в разных дисциплинах, подготовке внедорожников к экспедициям и рейдам, — рассказывает он. — Кроме того, у нас есть необходимые сертификаты на всю производимую нами продукцию. Как только будет выпущен предсерийный образец DESTRO, мы сразу же запустим процесс его сертификации. Думаю, что за 2-4 месяца сможем получить все необходимые документы.

Объем инвестиций в проект Александр Баюнов не называет. На нынешнем этапе развития проекта он также пока не ставит задачу по привлечению внешних инвесторов, предпочитая развиваться органически. Впрочем, предприниматель не исключает, что эта точка зрения может быть пересмотрена, если компания получит возможности для резкого рывка на взаимовыгодных условиях.

Фото предоставлено Александром Баюновым