В Новосибирске количество вакансий для вахтовиков увеличилось на 6%

Количество поисковых запросов, которые связаны с работой вахтой, в целом по стране увеличилось на 57% за год. К таким выводам пришли эксперты Авито Работа. При этом, массовые профессии, вызывающие наибольший интерес при этом виде графика – водитель, охранник и разнорабочий. В два раза увеличилось число тех, кто интересуется работой вахтовым методом на севере, в четыре раза – вахтой с проживанием и питанием.

В Новосибирске работа вахтой стала популярнее среди работодателей – число вакансий выросло на 6% по сравнению с 2018 годом. Также ее популярность возросла среди соискателей – на 12% за год.

— Средняя зарплата в вакансиях в городе за год увеличилась на 8%, а в резюме на 5%. Соискатели в среднем претендуют на более низкую зарплату (60 тыс. рублей), чем готовы предложить работодатели (74 тыс. рублей), — отмечают аналитики Авито Работа.

В целом по России объявления, связанные с вахтовой работой, стали популярнее за год среди работодателей на 19% (вакансии), при этом среди соискателей снизились на 9% (резюме). Средняя зарплата за год увеличилась: в вакансиях на 10% до 54 тыс. рублей, в резюме на 4% до 65 тыс. рублей.

По числу вакансий, связанных с работой вахтовым методом, лидируют Москва (16% от общего количества объявлений по стране), Санкт-Петербург, а также Уфа (по 2%). На большинство остальных крупнейших городов, которые рассматривались в рамках исследования, пришлось примерно по 1% вакансий на каждый.

Самые высокие зарплаты предлагают работодатели в Иркутске (82 тыс. рублей), Новосибирске (74 тыс. рублей) и Казани (73 тыс. рублей). В большинстве крупнейших городов заработная плата вахтовиков выросла в диапазоне от 4% в Красноярске до 17% в Тольятти. Исключением стали Санкт-Петербург и Ижевск, где оклады за год снизились на 1% и 3% соответственно. В Екатеринбурге зарплаты за год остались без изменений.

Отмечается, что жители двух столиц, куда стремятся вахтовики, также рассматривают работу вахтовым методом. По числу резюме в этом сегменте рынка лидируют Москва (14% от общего количества объявлений по стране) и Санкт-Петербург (3% от всех резюме). Также много желающих поработать вахтой в Краснодаре (2% от общего количества объявлений). 66% резюме приходится на жителей городов и поселков с меньшим количеством населения.

Среди соискателей дороже всего оценивают себя претенденты на работу вахтовым методом из Красноярска и Уфы (по 63 тыс. рублей), а также Омска (61 тыс. рублей). В 15 крупнейших городах соискатели стали запрашивать зарплату больше – рост их ожиданий составил от 2% до 6%. В Тольятти и Волгограде за год кандидаты повысили финансовые ожидания сильнее всего, в среднем на 18% и 15% больше соответственно. Еще в 7 крупнейших городах отмечено снижение зарплаты в резюме, в пределах от -1% до -4% за год.

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