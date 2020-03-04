Сельхозтехника с автопилотом выйдет на поля Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается подготовка к весенне-полевым работам 2020 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Как рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, в планах аграриев на 2020 год – приобретение 953 единиц новой сельхозтехники.

— За первые два месяца года технический парк сельхозпроизводителей региона пополнился 78 единицами новой техники и оборудования, в том числе 28 тракторами. Кроме того, аграрии региона проводят мероприятия по подготовке сельхозтехники к весенне-полевым работам, и ее готовность на сегодня составляет 87%, — отметил он.

Евгений Лещенко подчеркнул, что с начала года из областного бюджета сельхозпроизводителям региона перечислено 222,9 млн рублей на техническое переоснащение.

Министр рассказал, что за 2019 год аграриями Новосибирской области закуплено больше 1800 единиц техники и оборудования на рекордные для нашей области 5,4 млрд рублей, покупателям техники в виде компенсаций части затрат перечислено из областного бюджета более 1 млрд рублей. Для технического переоснащения сельхозпроизводства, в регионе действуют самые масштабные в Сибири меры господдержки, которые продолжатся и в этом году.

На семинаре-презентации новых моделей отечественных тракторов в р.п. Коченево были представлены их функциональные возможности, а также установленные на машинах системы, позволяющие осуществлять автопилотирование трактора, дифференцированное внесение семян и удобрений.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области